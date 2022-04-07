車不讓人取締標準（交通局提供）

台北市交通局配合交通部四季交安專案，首季、1至3月執行酒駕取締，4至6月則專注於路口安全，據統計，行人違規件數連年攀升，平均每年增加4000件，2021年去年就有2萬5232件，其中65歲以上民眾占多數、約17.32％，多為違規穿越馬路、闖紅燈。

交通局交通安全科長彭志文說，據統計，今年1月到3月酒駕取締有1155件，與去年同期1130件相比，多了25件，但事故件數相較去年同期，已從79件降低至62件，減少約21.52％。交通局也加強宣導酒後代駕服務，與去年相比提高18.09％、約1萬6756件。

市警局交通大隊執法組長黃孝勳指出，每年9至3月是春酒、尾牙及冬令進補旺季，屬全年酒駕高峰，今年會增加，研判是因疫情趨緩後各項聚會恢復舉行，酒駕件數才會提高。

黃孝勳表示，而今年3月31日酒駕新制上路後，截至4月5日也有38件取締，10年內累犯將在裁決確定後公開姓名照片，未來會在裁決所網站公布，目前看來新法實施後件數有減少，但不排除有心存僥倖的駕駛，所以未來會持續加強取締酒駕。

首季結束後，交通局第二季、4至6月專注在路口安全，取締重點為車不讓人和行人違規。2021年車不讓人案件數共1萬3189件，與去年相比少了439件，前三名路段分別是忠孝東路與基隆路口257件、忠孝東路與復興南路口250件及中正路與文林路口228件。

行人違規部分更是連年增長，2020年件數共2萬1772件，較前年多出4554件，2021年件數更攀升至2萬5232件，多了3460件，兩年下來平均增加40000件，前三名路段為市民大道與松山路口300件、福國路與福華路口220件及中正路與文林路口196件。

黃孝勳分析，目前違規樣態以違規跨越馬路、闖紅燈為主，違規族群以65歲以上長者最為嚴重，推測是路權觀念和反應速度相對較慢，去年全年共有4370件，占17.32％。

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