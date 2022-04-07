通霄警分局長陳文彬率領全體幹部實地會勘白沙屯拱天宮媽祖進香路線。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局長陳文彬率領全體幹部向白沙屯拱天宮媽祖敬拜祈求勤務順利。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，即將在5月20出發赴北港進香，全程為8天7夜，為了讓超過數萬名信徒共同前行的交通安全順暢，通霄警分局日前實地會勘行進路線，並擬定實施調撥車道措施，分局長陳文彬並帶領全體幹部向媽祖上香，祈求勤務順利。

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，已被列為「國家重要無形文化活動資產」，由拱天宮媽祖與後龍鎮南港里山邊媽祖共乘神轎進香，全程以徒步行進，縱跨苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣，路線、駐駕、起駕時間均為媽祖旨意，未有固定行程，龐大壯觀的行進隊伍，是台灣最特殊的進香活動之一，也是通霄警分局年度重點工作。

今年拱天宮媽祖徒步進香活動，預計從5月20日子時展開，共計8天7夜。通霄警分局為萬全準備，於進香活動前，由分局長陳文彬帶領各單位主管及幹部，至白沙屯拱天宮媽祖廟參拜，向媽祖祈求活動期間一切順遂，並於白沙、埔口地區進行現地會勘，由業務組就歷年勤務進行說明，讓各執勤幹部了解活動特性及路線。

警方並確認各重要路段管制點執勤重點、實施「調撥車道」起訖點、緊急通道及台61線、國道3號等替代道路規劃方向，並將針對各管制路段及實施調撥車道起訖點實施公告，協調主辦單位製作交通管制牌，懸掛於重要路口，提前告知民眾於活動時行駛替代道路。此外，亦計算沿線各停車場容納車輛數、台1線南北向延伸路邊停車區域，分階段進行管制，以維護停車秩序。

通霄警分局長陳文彬呼籲，歡迎參加進香活動信眾多利用大眾運輸工具，可將車輛停放於鄰近的通霄、苑裡等車站，轉搭火車參加活動，如果是駕車前來參與，則盡可能將車輛停放於台1線往西湖方向的路旁，勿併排停車。一般用路人，請於活動期間行駛台61線及國道3號等替代道路，避開台1線白沙屯、通霄、苑裡路段，以節省寶貴的時間。