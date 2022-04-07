苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，即將在5月20出發赴北港進香，全程為8天7夜，為了讓超過數萬名信徒共同前行的交通安全順暢，通霄警分局日前實地會勘行進路線，並擬定實施調撥車道措施，分局長陳文彬並帶領全體幹部向媽祖上香，祈求勤務順利。
通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，已被列為「國家重要無形文化活動資產」，由拱天宮媽祖與後龍鎮南港里山邊媽祖共乘神轎進香，全程以徒步行進，縱跨苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣，路線、駐駕、起駕時間均為媽祖旨意，未有固定行程，龐大壯觀的行進隊伍，是台灣最特殊的進香活動之一，也是通霄警分局年度重點工作。
今年拱天宮媽祖徒步進香活動，預計從5月20日子時展開，共計8天7夜。通霄警分局為萬全準備，於進香活動前，由分局長陳文彬帶領各單位主管及幹部，至白沙屯拱天宮媽祖廟參拜，向媽祖祈求活動期間一切順遂，並於白沙、埔口地區進行現地會勘，由業務組就歷年勤務進行說明，讓各執勤幹部了解活動特性及路線。
警方並確認各重要路段管制點執勤重點、實施「調撥車道」起訖點、緊急通道及台61線、國道3號等替代道路規劃方向，並將針對各管制路段及實施調撥車道起訖點實施公告，協調主辦單位製作交通管制牌，懸掛於重要路口，提前告知民眾於活動時行駛替代道路。此外，亦計算沿線各停車場容納車輛數、台1線南北向延伸路邊停車區域，分階段進行管制，以維護停車秩序。
通霄警分局長陳文彬呼籲，歡迎參加進香活動信眾多利用大眾運輸工具，可將車輛停放於鄰近的通霄、苑裡等車站，轉搭火車參加活動，如果是駕車前來參與，則盡可能將車輛停放於台1線往西湖方向的路旁，勿併排停車。一般用路人，請於活動期間行駛台61線及國道3號等替代道路，避開台1線白沙屯、通霄、苑裡路段，以節省寶貴的時間。
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