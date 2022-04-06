韓國國土交通部6日表示，計劃5月起分三階段恢復國際航線，爭取年底前將國際航線運作班次恢復至2019年的50％。

首先，第一階段計劃5月至6月實施，5月起每週增飛100班國際定期航線，至每週520班，6月再增加到每週620班。

第二階段計劃從7月實施至疫情轉變為地方性流行病（Endemic），每月每週增開國際定期航線300班，將仁川機場每小時到達飛機限額擴大至30架。

第三階段計劃將一切航空政策恢復至疫前水準。預計10月國際航線將恢復至2019年的40％，11月升至2019年的50％。