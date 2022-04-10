韓國新總統當選人尹錫悅周日已公布8名內閣官員人選，其中受到關注的新任財長職務，將由秋慶鎬(Choo Kyung-ho)擔任，其中控制物價將會是新財長面臨的首要任務。秋慶鎬過去曾擔任副財長，之後轉戰成為國會議員。