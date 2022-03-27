綜合韓聯社與大陸央視報導，南韓準總統發言人27日宣布，尹錫悅決定在正式上任前向美國派遣「韓美政策協議代表團」，與美方就兩國關切廣泛交換意見，具體日程正在同美方密切協商。

報導稱，代表團由韓美關係領域的約5名專家共同組成，國民力量黨籍國會議員樸振擔任團長。發言人表示，此舉旨在與美國政府、國會、智庫的主要人士會面，就韓美同盟、朝鮮問題、東亞及全球問題、經濟及國安問題進行全面的意見交換與實質性討論。

預計代表團將儘早啟程赴美，具體訪美時間正與美方進行協調。

韓聯社引述分析指出，尹錫悅一直強調加強韓美同盟的政策基調，且北韓近期發射洲際彈道飛彈加劇朝鮮半島的緊張局勢，使得韓美合作的必要性進一步凸顯。這些都與尹錫悅在正式上任前派團赴美不無關係，因此，代表團可能將重點放在加強韓美同盟及北韓政策的協調上。

距離尹錫悅上任倒數一個多月，北韓文攻武嚇動作頻頻。韓聯社報導，北韓外宣媒體27日發文譴責南韓準總統尹錫悅的北韓政策，稱其沿襲李明博、朴槿惠政府時期的「反北韓敵對政策」。文章主張，尹錫悅正在恢復保守執政勢力的敵對政策，預估其在朝鮮無核化之前會採取嚴厲的制裁措施，並痛斥「尹錫悅是民族敵對政策的瘋狂信徒和禍根」。

此外，韓國總統文在寅與準總統尹錫悅將於當地時間28日晚間在青瓦台舉行會面並共進晚餐。此前，兩人原定於16日會面，但會見前突然傳出消息雙方決定推遲見面。有消息指由於雙方在人事任命以及總統辦公室搬遷等問題上分歧諸多，導致會面臨時取消。