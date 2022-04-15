日媒報導，美國總統拜登擬出席5月下旬在東京舉辦的「四方安全對話」（Quad）高峰會，也考慮訪韓。四方安全對話峰會的議題涵蓋如何因應對台灣升高施壓力道的中國。

日本朝日新聞引述多名美日韓外交人士的話報導，美日政府正就安排拜登（Joe Biden）5月下旬訪日一事進行磋商。拜登預定5月22日訪日，隔日與日本首相岸田文雄舉行會談。如果成行，這將是拜登去年1月上任後首度出訪亞洲。

本月11日拜登和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上會談時說：「期待5月24日左右與你（莫迪）在日本相見。」

成員國包括美國、日本、印度與澳洲的Quad高峰會預定5月下旬在東京舉行，但因澳洲預定5月21日舉行總統大選，高峰會行程還有不確定因素。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）回應表示，他可能以線上方式或面對面方式參加Quad高峰會。

面對面的實體Quad高峰會若能在東京舉行，將是繼去年9月在華盛頓舉行以來第2度舉行。這次Quad高峰會可能針對俄羅斯侵略烏克蘭，以及如何因應在印太地區軍事活動趨於活絡、對台灣升高施壓力道的中國進行討論。

報導說，美韓兩國政府正在協商拜登訪日的前後訪韓，並和將於5月10日就任韓國總統的尹錫悅舉行會談。會談焦點可能以如何因應發射洲際彈道飛彈（ICBM）及重啟核武實驗的北韓相關議題為主。（編輯：陳惠珍）1110415