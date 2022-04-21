中央推動6歲到11歲兒童接種莫德納疫苗，接種劑數為2劑，新北市現有4.3萬劑莫德納，但有21萬兒童符合施打資格，將待中央派發疫苗，教育局表示，將比照先前國高中施打疫苗模式，安排醫院入校接種，預計最快5月上旬開打。

教育局長張明文表示，新北市以往已有國高中到校施打新冠肺炎疫苗的經驗，目前正規畫相關行政作業流程，將比照國高中模式，朝校園集中接種疫苗方向規劃，屆時將事先發放施打意願同意書，經家長評估孩子狀況後收取同意書，有意願者統一安排醫療院所人員到校施打，也開放家長可選擇至醫療院所進行接種。疫苗接種後將規畫學生選擇居家學習，並請學校妥善規畫體育課程內容、調整教學方式及減少激烈活動。

教育局說，目前中央指引尚未出來，建議中央指引盡快出來以利各縣市安排，並建議針對施打對象、健康評估及衛教知識等提供明確指引，以利各縣市提供給家長參考及判斷，也呼籲中央給予足夠針劑，並給予家長選擇權可至醫療院所接種，以利地方政府安排接種作業。