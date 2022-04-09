市議員周永鴻9日會勘神岡圳前仁愛公園，提出沙坑區加裝遮蔭設施及完善遊戲區無障礙設施兩項訴求。（市議員周永鴻提供）

台中市圳前仁愛公園是神岡僅有，山線少見的大型公園，內部空軍主題遊戲區深獲許多孩子喜愛。市議員周永鴻9日會勘，提出沙坑區加裝遮蔭設施及完善遊戲區無障礙設施兩項訴求，希望盧市府能正視家長和孩子需求，不要繼續讓台中美樂地計畫變成「台中好沒趣」。

市議員周永鴻關心神岡圳前仁愛公園並會勘、提案爭取遊戲區改善，今天上午建設局新建工程處舉行意見交流說明會。

周永鴻指出，圳前仁愛公園吸引許多家長帶著孩子來放電，去年曾邀集相關單位會勘遊戲區，爭取磨平石子溜滑梯滑坡，讓小朋友不再因粗糙鋪面被割傷，同時要求修復攀繩區破損鋪面，相關單位也都照建議改善。

周永鴻說，當時也在會勘建議在沙坑區加裝遮陽設施及增設共融遊具，更在議會提案爭取，在不斷爭取下，建設局將圳前仁愛公園納入共融公園改善計畫，他再次要求沙坑區加裝遮蔭設施，也建議要完善遊戲區無障礙設施。

經現場意見討論交流後，達成3點結論包括一、沙坑區將加裝遮蔭設施，沙子會換細石子避免風飛沙；二、建置完善無障礙通道；三、調整溜滑梯。

周永鴻說，遊戲對刺激孩童身心發展很重要，而公園遊具更是重要的遊戲場所，但台中市許多公園在盧市府美樂地公園改善計畫下越改越平庸，越改越無聊，已經變成「台中沒樂趣計畫」，他會持續督促市府認真採納家長們建議，讓公園更加共融，而不是讓公園變得更不好玩。