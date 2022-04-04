本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前國內專責及負壓病床空床率上有6成8，中央集中檢疫所空床率尚有4成2，醫療量能尚未吃緊；指揮官陳時中表示，目前國內僅2家地方加強型防疫旅館，為避免跨縣市移動或增加當地醫療負擔，已要求各縣市政府整備至少50間，目前已在整備中。

陳時中表示，全台各醫院專責及負壓病床在尚未加開的情況下，共有3646床，目前空床數2490，空床率68.3％；中央集中檢疫所全台共47家，總床數6372，空床數2724，空床率42.7％，集中檢疫所前還有一些入境檢疫或隔離中的人，慢慢會解隔，未來9成以上量能會用於收治輕症確診者。

另外，目前全台共有2間地方加強型防疫旅館，共402床，空床數30，空床率7.5％。陳時中表示，希望地方自己掌控加強型防疫旅館，如果當地有確診的輕症情況，有自己的收治量能，避免跨縣市移動，或者增加當地醫療負擔；現在雖然只有2家，已請各地方政府積極準備，要求每個地方至少要有50間，每增加萬人就要增加，中央有一定的補助方式，希望地方政府現在已經都在整備中，積極雙方合作讓地方家強行防疫旅館能夠增設。