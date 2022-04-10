全台新冠疫情延燒，本島唯一淨土：南投縣也被攻破，中央流行疫情指揮中心稍早公布南投縣新增2例本土確診個案，分別是51歲男性（案27290）與其50歲妻子(案27375)，因與新竹確診個案打高爾夫球被匡列採檢居隔期間陰轉陽，其居隔前曾到過草屯人本自然餐廳用餐、南投酒廠等地。

對於確診者在居家隔離前公共足跡，南投縣政府也立即完成清消。（南投縣政府提供）

南投縣衛生局長陳南松表示，確診的51歲男子3月29曾與新竹市確診個案24474一起打球，在案24474於4月3日確診後，新竹市衛生局通知南投縣衛生局將他匡列為密切接觸者需進行居家隔離，該男子4月3日至9日均於家中隔離未出門，唯9日他主動聯繫衛生局表示，自7日開始出現咳嗽症狀，經安排至醫院採檢PCR陽性，CT值24。

南投縣政府公布確診者足跡。（南投縣政府提供）

而該男子50歲妻子，沒有症狀，PCR採檢陽性CT值24.8，無任何臨床症狀 ，4月3日到4月9日也待在家中未外出。目前衛生局已經夫妻倆人安排入住集中檢疫所。

陳南松指，個案接觸來源清楚，疫調顯示個案3月29日接觸到確診者後，4月3日開始居家隔離，4月2日中午至草屯人本自然餐廳用餐、南投酒廠，也因而匡列餐廳員工13人及個案姊姊1人，14人PCR皆陰性，員工及案姊已列自我健康管理，並已通知人本自然餐廳及南投酒廠完成內部環境清消。

陳南松呼籲，出入相關場所足跡重疊民眾，請民眾自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應配戴口罩，並通報當地縣市政府衛生局，衛生局會安排至本縣PCR採檢醫院（部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院）就醫。

他提醒民眾務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮壅擠的地方，以降低社區感染風險。