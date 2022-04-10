彰化縣衛生局表示，確診個案為20多歲女性，為日前確診阿兵哥高中同學的太太，4月5日PCR陰性，9日發病10日PCR確診，不過為居隔時發病，因此傳染風險相對低。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

10日衛生局也公布最新足跡，包括阿每溪州土羊肉、台灣優格餅乾學院、廣東汕頭正宗沙茶爐、還有員林火車站、田中火車站、北斗奠安宮美食街等，呼籲所有民眾若有足跡重疊後身體不適，應盡速就醫。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣府今天宣布新增一例確診個案，不過因為10日上午PCR確診，因此中央並未列入案號，為熱炒店與染疫個案餐敘，彰化縣衛生局表示，確診個案為20多歲女性，為日前確診阿兵哥高中同學的太太，4月5日PCR陰性，9日發病10日PCR確診，不過為居隔時發病，因此傳染風險相對低。

衛生局指出，因為這位確診個案為10日上午新增確診，因此沒有列入案號，確診者屬關西營區熱炒店聚餐感染鏈，阿兵哥、阿兵哥父親、高中同學相繼確診，今天確診的就是阿兵哥高中同學的太太，當天同樣出席同一個餐敘因此染疫。

衛生局說，熱炒店同桌餐敘目前感染率已經達到40％，所有確診個案的CT值都很低，引此傳染率極強，不過因為都是在居隔期間發病確診，因此沒有傳染風險，呼籲民眾不要過度恐慌，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

另外因為大甲媽遶境彰化，彰化市國聖國小有提供校園給信眾使用，10日媽祖離境彰化市後，一早彰化市清潔隊也派員到國聖國小清消，避免在大量人潮聚集後，有疫情擴散的風險。

10日衛生局也公布最新足跡，包括阿每溪州土羊肉、台灣優格餅乾學院、廣東汕頭正宗沙茶爐、還有員林火車站、田中火車站、北斗奠安宮美食街等，呼籲所有民眾若有足跡重疊後身體不適，應盡速就醫。