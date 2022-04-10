為因應本土疫情與病毒共存，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露將成立快篩國家隊，依地區染疫風險等級提供公費快篩試劑，以即時把確診者揪出，進行隔離治療。

陳時中今出席義光教會演講時表示，中央已整備瑞德西韋、Paxlovid、莫納皮拉韋等多款藥物；另因應擴大篩檢需求，也和家用快篩試劑廠商簽訂了800萬劑的共同供應契約。

陳時中於疫情記者會上再度說明，如何讓快篩試劑價格更親民、更友善，是政府正在努力的方向。前陣子才會提出「基隆模式」，未來也會從疫情熱區開始免費提供快篩試劑，只要被列為高風險區域，地方政府都能申請公費使用，相關計劃最快明後天公佈。

除了快篩國家隊，陳時中並透露將力推社交距離App，目前已有600萬人下載，目標是1200萬人。要求民眾一定要下載並開啟藍芽才可進入某些場域，發揮自動報告、自主疫調作用。

根據指揮中心統計，第3劑疫苗品牌以BNT的突破性感染最高，每10萬人7.6，其次是莫德納，每10萬人6.5，高端則是每10萬人2.6。陳時中強調，用這樣的數字去看，高端沒有比較差。

陳時中說，近期疫苗接種速度雖放慢，但仍有一定的數量，目前65歲以上的長者施打疫苗，價值500元以下的衛教品發放持續中，呼籲尚未接種的民眾踴躍接種。