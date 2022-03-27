大潭電廠增建燃氣機組計畫抽水機房工程50名移工確診，但根據台電資料顯示，這項工程承商的外籍移工中，超過9成皆已完成3劑疫苗接種。台電指出，目前確診移工已隔離，並暫停上班移動，相關接觸者亦同步進行快篩，台電會依照疫情指揮中心防疫規定，全力配合辦理，並強化防疫作為，謹慎防範避免疫情擴散。

台電表示，發生移工確診的抽水機房工地為獨立工區，已通報衛生單位，同時相關接觸者亦同步進行快篩，台電會依照疫情指揮中心防疫規定，全力配合辦理。

台電指出，承攬商已先調整本地勞工因應，暫不影響大潭電廠增建計畫進度。此外，承商移工工作區域與電廠人員活動區域彼此獨立，電廠已採行分艙分流措施，加強防疫，目前正常運作，供電不受影響。

台電說明，負責「大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」之承攬商於昨(26)日發現外籍移工多人有感冒症狀，即主動先行針對移工進行自主快篩，同時也快速通報衛生單位，並進一步針對移工及台籍人員、移工管理員及保全進行PCR檢測。疫情指揮中心於今(27)日通知檢測結果，68名篩檢中有50名確診。

台電補充，目前抽水機房新建工程承商的外籍移工中，超過9成皆已完成3劑疫苗接種，後續相關防疫，台電將配合指揮中心防疫規定辦理。

台電進一步說明，該承攬商移工主要工作範圍在抽水機房等土建工作，與主發電設備統包商移工為不同宿舍、不同工作區域，雙方工地有相當距離，且動線有所分隔，台電昨日接獲承攬商通報移工疫情後，已連夜啟動防疫應變作業，為避免影響範圍擴大，目前已全面停止相關工作區域之人員進出，台電謹慎防範，並配合防疫規定，除全面展開大潭工區、大潭電廠之台電員工及主發電設備統包商施工人員快篩，亦進行工作場域及移工宿舍清消。

台電強調，大潭新建工程區域與大潭電廠運轉區域彼此獨立並設有圍籬，人員由不同大門進出，各自進行管制。工程區域傳出承商移工確診後，電廠方面已加強管制作為，特別是控制室，已加強分艙分流異地辦公，控制室人員進出實名制管制、電話交班，非相關工作人員禁止進出等等，確保發電運轉不受影響。