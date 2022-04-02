林園警分局至墓區周邊交管。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

清明連假首日，高雄市警方依照歷年來清明時節期間，配合交通局疏運措施、民政局為民服務措施，在墓區周邊編排警、民力來進行交通管制及疏導，如林園分局就針對轄區內公墓區安排疏導人車。

清明節為期4天假期，高雄市交通局依歷年車流資料預測市區車多路段與時段，幹道部分以連假第一日(4月2日)總流量最高；而景點周邊則以連假第二、三日(4月3日及4月4日)流量最高，預估流量較一般假日增加約20％至30％，其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段出現明顯車潮。

為疏導車流，高雄市警方配合交通局疏運措施、民政局為民服務措施，在墓區周邊將編排適當的警、民力來進行交通管制及疏導，而往常高雄市較熱門的風景遊憩區，預估自中午至下午時段則會出現旅遊人車潮，因此高市警局在各墓區、觀光景點實施彈性交通管制疏導措施，並由轄區分局視掃墓人潮機動管制，而相關幹道及周邊道路，交通警察大隊暨各分局除派遣警力於易壅塞路口、路段進行疏導外，也會加派拖吊車巡查，以迅速排除紅線停車、併排停車等違規情事，維護道路順暢。

如林園警分局於連假期間在台88線大寮、大發交流道等2處，編排警力加強交通疏導工作，分局長張泰賓連假第一天一早就到大寮區懷恩路視察交通狀況，並慰問現場執行交通疏導勤務同仁。

林園警分局表示，針對轄內大寮區拷潭公墓區，連假期間每日上下午派員協助進行交通管制及疏導人車，從7時起汽車禁止由過埤路2巷進入，依員警引導由懷恩路轉入臨時停車場停放；機車兩路口皆可進入，離場由過埤路2巷駛出。而納骨塔與金爐間道路兩側及過埤路2巷禁止停車。