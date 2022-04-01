高雄東南水泥生料庫高塔拆除工程因施工不慎高塔倒塌，進而損毀在旁的高壓電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，導致高鐵新左營到台南站停駛，高市府接獲通報後，立即派遣工務局、消防局、勞工局等單位共200多人前往搶修，幸虧現場無人受傷、受困。

高市府工務局表示，高市東南水泥生料庫高塔拆除過程不慎倒塌後，高雄市副市長林欽榮立即趕往現場成立指揮中心，現場人員包含工務局、消防局、警察局、勞工局、台電、台鐵等共計200多人，指揮現場人員儘速搶修掉落的電線。

林欽榮指出，已電請交通部長王國材和台鐵局長杜微等人取得同意，配合暫時斷電2小時，另外，也商請台電高屏供電區營運處長吳清木及台電區處派員儘速於晚間7時到9時內將掉落高壓電線移除，並裝設新的69KV電線，以利高鐵及台鐵能儘速恢復電力。台電也配合出動162名電力人員，消防局也出動2輛照明車協助現場台電施工。

林欽榮表示，這一事故最棘手之處是，倒塌的高塔等異物橫跨在台鐵與高鐵軌道之間，是此次事故最棘手的地方，高鐵首當其衝，新左營站到楠梓之間，一旦區域斷電施工，台鐵也會受影響，預計2小時內完成搶修，目標在晚間讓台鐵、高鐵都能恢復電力。

事發第一時間，高市府隨即透過接駁車接送高鐵乘客前往台南，目前為止已出動超過50輛次，搭配捷運加密等應變方式，將旅客從新左營往橋頭火車站，旅客可從橋頭搭火車北返。