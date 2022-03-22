小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。受到國際情勢與升息因素影響，市場觀望氣氛濃厚，不過有12檔同時獲得外資與投信青睞，顯示第一季末作帳行情不看淡。

【1】12檔雙資認養 受矚目

投信21日連34個交易日買超達843億餘元，外資也暫時止賣，轉為小買超近2億元，隨著季底腳步接近，外資及投信認養股成為市場關注焦點，中鋼（2002）、晶豪科（3006）及中信金（2891）等12檔外資及投信齊心合體買超股，季底作帳行情股價不看淡。

【2】壽險發現金股利 黃天牧釋利多

壽險金控今年是否能多發現金股利？金管會主委黃天牧21日表示，壽險金控2021年獲利不錯，其金控下壽險子公司是否能上繳現金股利，保險局已有公式計算，但保險局會依各壽險金控「接軌IFRS17」的進度、財務情況「個別討論」，接軌充足者可多發現金股利「這也合理」，且金管會將「適度」讓金控現金股利可反映去年獲利。

【3】台積高雄廠 6月動土

台積電落腳中油煉油廠舊址，設廠期程輪廓愈來愈明確，根據高雄市長陳其邁在21日的高雄市議會定期大會施政報告內容顯示，台積電高煉廠舊址預定今年6月動工興建7奈米廠和28奈米廠，將與高煉廠舊址報編而成的楠梓產業園區開發工程，同步施工。

【4】季底倒數 投信題材股輪漲

台股攻堅半年線，櫃買市場進行年線關卡拉鋸，投信近期也有買超上櫃股，使得3月來投信累計賣超縮減中，季底倒數最後八個營業日，有機會拚全月投信累計進出轉為買超，而光頡（3624）、朋程（8255）、創惟（6104）等投信主要買超題材股輪動攻堅行情。

【5】宏碁咬錢虎報喜 配息大手筆

宏碁（2353）去年獲利重返百億、EPS 3.63元站上11年新高，旗下IPO、上市櫃的子公司也多寫下亮眼營運成績。除了建碁（3046）成功終結連九年虧損轉盈外，包括安碁資訊（6690）、展碁國際（6776）、宏碁資訊（6811）及海柏特（6884）等，2021年度皆刷新各自歷年獲利數字新高。