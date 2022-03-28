玉晶光(3406)2021年財報出爐，每股盈餘為20.52元，外資在玉晶光公告財報後發布最新報告，美系外資、歐系、亞系及日系外資維持「買進」評等，但多調降目標價，另一家美系外資則給予「建議買進」評等，受到台股重挫影響，玉晶光今天盤中股價走弱。

儘管玉晶光2021年在蘋果產品滲透率提升，但供應鏈缺料問題干擾，玉晶光2021年合併營收為167.36億元，年增5.26%，創下歷年新高，營業毛利為59.17億元，年減14.36%，合併毛利率為35.36%，年減8.1個百分點，營業淨利為30.15億元，年減33.84%，稅後盈餘為22.96億元，年減24.84%，每股盈餘為20.52元。

為因應美系客戶今年新機鏡頭可望升級及AR/VR新興應用鏡頭需求，玉晶光2月10日董事會通過27.88億元資本支出，其中在台灣廠區投資金額約5.89億元，廈門廠亦斥資新台幣18.75億元購置設備擴產，以及3.24億元用以建構無塵室等廠務設施，兩岸投資金額已達去年資本支出的一半。

受惠於蘋果推出平價版5G iPhone，玉晶光今年前2月合併營收為21.48億元，年增23.05%，儘管近期大陸疫情再起，深圳、東莞及上海等疫區相繼封城停工，蘋果供應鏈也受到影響，不過玉晶光預估，今年第1季營運應該還是會優於去年同期。

玉晶光公布財報後，多家外資發布最新報告維持玉晶光「買進」評等，其中歐系外資將玉晶光2022年/2023年每股盈餘下調8%，以反應利潤率下滑，目標價也從590元降至550元；亞系外資維持「買進」評等及目標價660元；美系外資維持「買進」評等，但目標價由538元降為528元；日系外資亦將目標價由550元降至530元；另一家美系外資則給予「建議買進」評等，目標價510元。