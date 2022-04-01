日月光投控(3711)決議增設日月光社會企業股份有限公司，並擬配發現金股利每股新台幣7元，殖利率約6.76%。目前公司全產線封測產能仍吃緊，第一季營運可望淡季不淡，因此本土投顧法人維持日月光買進的投資建議，目標價132.5元。

高殖利率、營運展望佳，獲法人維持買進評等，周四自營商連8日敲進，但外資、投信終止多日買超，日月光續跌約1%，失守季線。

日月光投控董事會決議增設日月光社會企業股份有限公司，並擬配發現金股利每股新台幣7元，若以周四收盤價103.5元計算，現金殖利率約6.76%。日月光投控將於6月23日舉行股東會，為提升永續經營的創新模式及綜效，討論投資成立「日月光社會企業股份有限公司」案。若此案獲得股東會通過，日月光投控旗下將有日月光半導體、矽品精密、環旭電子，以及日月光社會企業等4家公司。2022年日月光投控預估資本支出將達到20億美元，其中30%將投資測試設備。

受惠客戶需求維持高檔，呈現淡季不淡。日月光投控自結前2月合併營收924.04億元，年增19.28%。受工作天數較少及EMS進入淡季影響，日月光投控營收估將出現季節性修正，但在封測業務稼動率維持高檔下，首季將呈現淡季不淡。法人預期，日月光第一季IC ATM營收季減4%。主要是因為工作天數影響2%，SiP大客戶出貨量減少。EMS部分，則是受到季節性影響，出貨量減少，第一季EMS營收預估將為2021年的各季平均水準，約季減26%，低於往年衰退30~40%水準。首季集團合併毛利率將會小幅下滑，主要是因為產品組合的影響。法人預估，日月光投控第一季稅後EPS 2.70元。

日月光投控封測產能和供應吃緊將持續到2023年以後。HPC、汽車、5G、IOT增長和不斷擴大的矽含量導致強勁的終端需求和樂觀的長期前景。IDM廠的outsourcing趨勢沒有改變，數量還在增加中。日月光和客戶長期服務協定將持續到2023年。因此公司2021年開始建設智慧工廠、建築和基礎設施投資，支援客戶的長期需求。日月光投控智慧化關燈工廠，2021年達到27座，2022年關燈工廠目標累計到37座。日月光在車用封測產品2022年拚成長幅度超過40%，達到10億美元；系統封裝業績成長估超過45%，目標突破5億美元，法人預估，日月光投控2022年稅後EPS 12.81元。

在5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐。對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，法人看好，第一季將優於季節性，因此維持日月光至買進的投資建議。