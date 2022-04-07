氣動元件大廠亞德客-KY3月中旬雖遭逢大陸深圳及東莞一帶嚴格管控物流及人流，對接單及出貨影響不大，3月合併營收首度破人民幣6億元，創單月營收歷史新高，第一季合併營收不單創同期新高，也是單季營收史上第三高。4月截至目前為止，接單及出貨維持3月熱度。

亞德客今（7）日參加線上法說會，說明3月及第一季接單及出貨情況，以及未來營運展望。6日先公布3月及第一季合併營收，不論以人民幣或新台幣計價全面改寫同期新高。亞德客表示，亞德客3月來自電池行業、紡織機械、汽車行業及機床設備之出貨有較高的增長率。亞德客原本預期3月及第一季營收兩位數成長，3月及第一季營收優於原先預期。

亞德客3月合併營收人民幣近6.38億元，年成長16.33％；折合新台幣計價近28.40億元，年增幅18.78％；締造單月營收新高。第一季合併營收人民幣14.77億餘元，年增8.94％，折合新台幣計價近65.09億元，年增9.69％，創單季第三高。

亞德客指出，儘管疫情成為營運不確定因素，不過截至目前為止，對需求影響有限，尤其大陸各省市政府因應疫情，雖採取嚴格管控，但非所謂「封城」。深圳及東莞一帶3月中前3天人員及物流在管控期間不能跨區流動，但工廠住宿員工仍可投入生產，仍有經濟活動，第4天放寬管控，客戶生產即使受疫情影響，需求仍在，只是遞延出貨，對亞德客影響不大。

亞德客強調，亞德客3月接單及出貨金額均創歷史新高，接單金額持續高於出貨，也優於亞德客原先預期，印證亞德客對氣動行業需求仍屬向上循環的判斷，亞德客2022年營運仍偏向樂觀。