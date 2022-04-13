智慧機砍單消息愈演愈烈，繼摩根士丹利、瑞信證券等下修全球智慧機出貨預測，匯豐證券、富邦投顧等大型研究機構最新提出相似觀點，判斷智慧機終端需求持續令市場失望，主要供應鏈如：大立光（3008）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等，後市仍面臨挑戰。

智慧機砍單風聲其實在農曆年前就隱約浮現，摩根士丹利證券當時看到智慧機半導體供應鏈面臨庫存調整，隨後的銷售數據亦印證其觀點，緊接著，訂單下修風向吹向蘋果iPhone SE3，海通國際、瑞銀證券等紛紛點出需求不若預期，再來，與大陸智慧機關係密切的聯發科連連遭外資降評、下修目標價示警，顯示智慧機市場壓力愈來愈大，已成內外資大型研究機構共同緊盯議題。

匯豐證券指出，全球經濟前景充滿不確定性，大陸重要城市又封城，直呼智慧機產業「完全看不到隧道盡頭亮光」，最新下修全球智慧機2022、2023年出貨量各5％，2022年出貨量勉強保住13億支，對5G智慧機出貨量預估也比先前更加保守。富邦投顧則預計，全球智慧機2022年出貨13.18億支，約較2021年的13.52億支衰退3％。

富邦投顧進一步說明，從貼近市場的IC設計大廠角度看，即將進入下半年之際，因訂單能見度低迷，已看見聯發科於第二季下修全年出貨目標；晶圓代工部分，上半年無論是先進製程或成熟製程都相對穩定，不過，隨消費性電子需求生變，下半年風險提高，尤其二線晶圓代工更要謹慎。

根據大型研究機構觀點，必須審慎應對的智慧機重要供應鏈有：大立光、聯發科、鴻海、玉晶光、和碩、聯詠、台光電、台郡、臻鼎-KY、穩懋等。