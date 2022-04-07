新產能貢獻、眼鏡用塑料級醋片需求強勁、醋酐開始批量出貨，材料-KY(4763)2022年3月營收創歷史新高，為新台幣3.36億元，年增45%，月增73%，前3月營收8.04億，年成長27%，今年營運動能強勁。

展望2022年，材料指出，貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，並有新的絲束產能擴增，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期2022年營收成長可望為上市以來最佳。

材料兩大策略方向佈局長期動能，包括1、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料。目前研發中的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。2.著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。