中華(2204)3月合併營收25.11億元，年減7.86%、月增31.05%；第一季營收72.39億元，年減16.25%、季增12.83%。中華車表示，輕型商用車中華菱利3月銷售逾1500輛，拿下同級車近六成市占，不受競品新車影響，看好將成支撐第二季後業績的主力。而針對今年車型售價會為了反應成本而調漲嗎？中華表示，去年已調漲一次，短期目前還沒計畫，但長期無法確定。

2022年初國內疫情升溫，短期衝擊台灣市場表現，但隨著全球疫苗覆蓋率提升，對全球經濟負面影響可望降低，惟後續仍須關注俄烏戰爭及全球升息的影響。目前台灣經濟成長率預估介於3.3%~4.42%之間。中華預估今年台灣汽車市場銷售44.6萬台，大致比去年略衰退。中華全年預估內銷提車約4.4萬台，內銷小車去年4.2萬台，2022年目標3.8萬台。

針對今年內銷目標降至3.8萬台的原因，中華說明，保守估計面對市場新競爭者的影響，把年目標降低，但實際狀況到目前為止，目標有超達，後續會希望繼續維持趨勢。

大陸2022年GDP目前研究機構預估介於4.8%~5.33%之間，大陸汽車市場2022全年則預估2750萬台、成長率4.7%。惟後續仍須視全球政治、經濟與疫情不利因素對整體供應鏈與需求的影響大陸今年全體市場狀況。

中華自動化解決方案2022年營運展望，2019年起陸續獲台灣半導體指標廠商採用高階AMR(Automatic Mobile Robot)產品導入無塵室製程，惟台灣半導體AMR設備領先廠商，並進一步受託設計高度客製化移動設備。而隨工業4.0及智慧工廠發展，預估AMR的年複合成長率達20%，CMC擁有軟硬體自主設計能力及專業流程know-how，將積極把握成長機會。中華目前已獲中國大陸、東南亞、墨西哥等地區，共5國41家客戶採用綠捷AGV/高階AMR，應用於高科技、紡織、醫療等產業。

中華今年外銷四輪事業營運展望，外銷中東、中美洲、大洋洲及中亞市場等10多國， 逐步拓展外銷市場。全年外銷台數年均複合成長率23.42%，銷售持續成長。預計2022年全年外銷1480台，其中深耕得利卡(廂車/貨車)現行銷售市場，並積極擴展其他新興市場；也利用台灣冷鏈物流技術力，強化中東及中美洲冷凍車銷售，爭取低溫物流商機；而深化產品差異化策略，以菱利自排限速車爭取美洲off-road市場。

針對同業日前推出小型商用車，對公司同型車款銷量是否有影響？中華表示，在商用車商品線完整，一直累積的服務競爭力很強，目前的銷售目標都有順利達成，會積極回應滿足各客層的需求。目前對營收無影響。

大陸疫情再起，是否影響大陸轉投資營運展望，中華表示，福建奔馳今年1-3月有小幅衰退，但年銷量四萬台目標樂觀可追補達成，東南則與去年相較持平。

電動車充電設備方面，中華表示，並沒有自己建置計畫，在2022年主要電動車商品(菱利)主要是法人用戶，會與用戶討論如何支援設置，會用技術去支援。電動機車事業版圖，中華提到，去年5300台，今年銷售目標8600台，目前今年不會有全新車型推出，僅會有小幅度改款。(2-2)