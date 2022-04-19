大陸上海、長三角陸續宣布復工復產，海、空運股今天強勁反彈，航空股的華航(2610)、散裝的慧洋-KY(2637)、中航(2612)、台航(2617)及四維航(5608)漲幅也都來到5到7％，整體航運股漲幅逾3％。上海部分復工帶來的貨運急單已開始推升運價，5月全面復工後有機會迎來另一波漲幅，航空貨運可望再度價量齊揚；另外，先前大陸封城，壓抑鐵礦砂等原物料需求，解封後對原物料進行回補庫存，對散裝指數將有激勵效果。

航空股華航走勢凌厲，華航先前指出，受大陸疫情封控影響，也預估臨時性包機市場將更加熱絡，整體運價可維持相對高檔水準，高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求，將對空運市場有相當的支撐力道。

法人認為，因春節需求空窗期影響，第一季貨運價格走勢在1月見到高點，2月回檔，3月又見反彈，第二季大陸部分城市封城影響下，貨運價格有望呈現前低後高走勢。客運方面，隨國際逐漸開放邊境管制，台灣近期居家檢疫措施已逐漸鬆綁，下半年對於旅客入境管制有望進一步放寬，未來客運旅遊市場復甦可期。

貨櫃航運部分，受到疫情影響，大陸發貨較少，隨著部分廠商復工，物流若能隨之跟上延遲的貨量可望在5月回升，加上5到8月是貨櫃的旺季，屆時港口擁堵、船舶延期、設備不足等現象將再度轉趨惡化影響有效運力支撐運價高檔。

由於大陸華東區域疫情加劇，使市場觀望情緒升溫，導致日前散裝船運價全線回落，但大陸鋼鐵重鎮唐山疫情有所好轉，鋼材生產與運輸阻礙可望緩解，上海、昆山陸續解封，對原物料進行回補庫存動作，分析師預期BDI指數有望延續上周反彈表現。