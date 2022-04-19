LED封裝廠億光(2393)子公司億光電子(中國)有限公司，因蘇州政府疫情封控政策，配合當地政府防疫政策且部分原物料受影響，故部分產線受到影響而停工。公司表示，目前停工損失尚暫難評估，若有影響將另行公告。億光將配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。

外資落跑轉賣超，億光周二收跌0.65%報45.90元，5日線得而復失，上周以來處於低檔徘迴。

大陸疫情仍然嚴峻，雖然上海等城市採取差異化措施疑似放寬管控，但仍有不少城市近日紛紛傳出提高封控力度，緊鄰上海的蘇州上周六便宣布，包括蘇州工業園區等多區域升級管控，以半封城力度實施封閉式管理，其中一個縣級行政管理區蘇州工業園區，是大陸科技業製造重鎮，也是台商在大陸主要生產聚落。蘇州提高管控力道進入半封城狀態，台商蘇州子公司陸續公告其影響。

不過第一季是LED產業傳統淡季，下半年才是產業旺季重頭戲，法人認為，即使產線局部停工，對相關公司的衝擊應屬有限，但仍需端看封城時間長短。而傳出大陸官員下令20日前達「社會面清零」，市場評估中長期影響不大。