日盛投信(4/13)舉行第二季投資展望線上記者會，展望2022年第二季趨勢浪潮(MEGA trend)，建議掌握「4I」投資原則，在市場波動時期，趨吉擇優、逢低布局，提高長線收成的契機。在台股方面，目前台股本益比約當13倍，已跌出好買點。

所謂「4I」，首先為Inflation & Rate Hike 通膨升息，投資人須審慎評估通膨與隨之而來的利率風險，在此建議仍以偏「股」配置、力抗通膨；Political Incident 地緣事件：回顧歷史，非經濟衰退帶來事件性下跌，都是「低點布局、長期收成」良機；Information Tech 科技為王：綠電與科技仍是各國政府政策性支持的長線趨勢，其中「智能車」結合兩大潮流，成為最具未來性的產業；Net Income 獲利實力：逢跌布局首選基本面優異的股市，「越股」「台股」獲利可望創高，投資價值優異。

日盛投信表示，2021年全球企業營運脫離疫情陰霾自谷底翻升，獲利基期較低促使全球企業平均獲利年成長高達54.4%；2022年即便遭遇波動風險，預計企業回歸常軌且經濟接續復甦，獲利年成長可望達7~8%，其中受地緣政治風險衝擊較小的美國及新興亞洲企業獲利成長仍較去年底估值上修、可望引領全球表現。

以台股而言，後疫時代、全球數位化轉型持續，台股科技供應鏈商機旺，2022年預期成長5~10%，獲利將持續創歷史新高、且更勝2021全年的近4兆元獲利；此外，台灣多數企業願意將股利配發給股東，推動獲利及股息雙創歷史新高。預估2021年企業股息配發率將達近七成，可望有2.5兆的股息再投資，成為挹注台股的資金活水。反觀目前台股本益比約當13倍，低於10年平均物美價廉就是最大利多；預估2022年台股在資金活水、企業獲利、物美價廉，加上科技長線趨勢等四大面向正向發展下，已跌出好買點。