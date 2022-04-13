中華(2204)擬配息5.5元，2021年股利發放率72%，較過往平均發放率60%有所提升，暫時沒庫藏股或減資計畫。中華坦言，今年毛利率，因內銷四輪恐比去年低，稼動率、原物料成長問題持續，毛利率預估相對也會低一點，今年挑戰仍高。中華預估今年台灣汽車市場銷售44.6萬台，大致比去年略衰退，中華將今年內銷目標降至3.8萬台。而目前短期沒有漲價計畫。

中華2021年每股盈餘(EPS)7.67元，年成長28%，盈餘成長主要來源除營業利益受惠於整車銷售情況良好致整體稼動率提升、及樽節費用支出外，轉投資收益也因福建奔馳營收增長及裕隆獲利能力轉佳而有較高的成長幅度。而去年第四季營業利益較前年同期衰退，主要是因貴金屬、晶片、零部件等原物料成本上漲，以及2020年底政府舊換新政策是否持續不明朗，使得2020年底內銷四輪訂單量增，導致比較基期較高等因素影響；去年第四季毛利率也相對低，主因為傳統淡季、金屬材料等成本增，稼動率較低等導致。惟因海外轉投資收益表現佳，故去年第四季稅後淨利仍呈現年成長。

中華今年毛利率，因內銷四輪恐比去年低，稼動率、原物料成長問題持續，毛利率預估相對也會低一點，今年挑戰仍高。

中華擬配息5.5元，2021年股利發放率72%，較過往平均發放率60%有所提升，回饋股東對中華長久以來的支持。以周三收盤價59.3元計算，現金殖利率9.27%。中華提到，目前未來幾年現金預估都已經有符合未來投資計畫，所以暫時沒庫藏股或減資計畫。

去年底資產負債表中的應收帳款周轉天數、存貨周轉天數、應付帳款周轉天數、現金周轉天數、負債比等均持續優化。公司各項財務比率與整體財務結構維持健康穩定，可支持未來長期發展所需。(2-1)