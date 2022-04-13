裕隆(2201)召開線上法說會，預估2022年台灣汽車市場約43.6萬台，年微幅成長約0.5%，中汽協則預估2022年大陸整體汽車市場銷量為2750萬台。公司先前調整配息每股為1.5元，但配發率較往年平均稍低，裕隆表示，主要因應未來財務及營運資金需求規劃，財務體質改善，以增進未來股東利益。現金殖利率3.75%。針對供應鏈、原物料高漲，公司則表示不擔心且有做調達。

台灣汽車市場2014年突破40萬輛，來到41.4萬輛，八年都穩健成長。2022年1~3月台灣汽車市場總銷量10.1萬台，同比下降14%，新車銷售衰退主因為基期稍高、俄烏戰事、疫情封城影響車用晶片短缺及物流運輸效率。隨著景氣穩健成長和車用零部件供貨趨穩等因素，裕隆預估2022年台灣汽車市場約43.6萬台，年微幅成長約0.5%。

2022年1~2月中國大陸汽車市場總銷量為426.8萬台，同期比成長7.5%，其中乘用車銷量367.4萬台，同期比成長14.4%。主要受惠於公部門推動減稅降費、助企解困等政策刺激消費，以及基建工程大規模開工等用車需求。隨著持續導入新車型，以及車用零部件供應鏈保供穩價，中汽協預估2022年大陸整體汽車市場銷量為2750萬台。

裕隆去年營業收入減6%，主因品牌提車量低減影響。另裕融企業營收增加約8%，其應收帳款收買及分期付款銷貨業務穩定成長；去年營業淨利年增686%，主因裕融營收成長淨利年增32.44億元，與轉投資體質改善收益提升20.56億元所致；去年稅前淨利年增69%，主因今年度裕融營收成長，與轉投資體質改善與收益提升所致，母子公司去年表現齊佳，去年EPS達4.82元。

裕隆原定配息1元，考量體質改善、去年獲利回升、股東權利等，公司先前調整配息每股為1.5元，但配發率較往年平均稍低，裕隆表示，主要因應未來財務及營運資金需求規劃，財務體質改善，以增進未來股東利益。包含：償還到期公司債、投資興建裕隆城商場、改善轉投資公司財務體質及營運轉型投資，以及中長期事業轉型佈局(如：電動車、綠儲能等)及ESG方案推動，而今年派利將在股東會討論。以周三收盤價39.95元計算，現金殖利率3.75%。

未來配息政策，裕隆說明，會在考量未來產業經營與投資環境、中長期財務規劃、營運成長的資金需求、優化財務體質，兼顧股東利益以及平衡股利等因素後，由董事會擬具股利之分派相關方案，提報股東會討論及議決。