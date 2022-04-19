NHK：日本福島縣地震 初估規模5.3 08:352022/04/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，日本東北今天發生初估規模5.3的地震。 NHK指出，震央在福島縣。目前並未發布海嘯警報。 路透社報導，當地尚未傳出災損通報。 EMSC：印尼比亞克地震規模5.6 震源深度僅5公里 日本黃金週前 1都3縣知事籲年輕人接種第3劑疫苗 #NHK #初估 #規模5 #報導 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 希臘南部基西拉島外海規模5.0地震 未傳傷亡損害 05:492022/04/17 國際 飼主通報2公尺長寵物蟒蛇不見2天 日警動員搜索 14:582022/04/18 國際 避官方宣傳 俄羅斯人用一招看新聞 13:272022/04/17 國際 《國際經濟》歐盟漸進禁輸俄油 貿易商擬5月開始迴避 12:182022/04/15 財經 疫情仍燒 日韓顧經濟放寬防疫 04:102022/04/14 國際大事 東京新增近7000例COVID-19 沖繩疫情持續嚴峻 18:412022/04/16 國際 媒體報導林姿妙案偵查細節 國民黨嗆：偵查不公開是高中生常識 16:492022/04/18 政治 花蓮凌晨連2震 最大規模 4.8 最大震度4級 04:232022/04/15 生活 北韓紀念金日成冥誕 官媒未報導閱兵引發揣測 20:132022/04/15 國際 北韓頻試射飛彈 日本時隔4年擬恢復避難訓練 16:592022/04/15 國際 美財長又藉俄烏問題「警告中國」 陸方表態了 16:122022/04/14 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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