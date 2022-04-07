三月以來美國聯準會升息、俄烏戰爭、大陸封城等事件的影響，外資大幅賣超之下，台股震盪不斷。投信法人指出，預期2022年成長變得非全面性，指數將呈現區間擺盪走勢。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，觀察接下來台股發展，我們認為有三大利多與三大風險值得注意。第一項利多是GDP成長率逐季向上；第二項利多為第三代半導體商機；第三項利多則是台股本益比14倍，處於中性水位。而三大風險包括聯準會升息，目前市場較多數共識為預期今年可能總計升息10碼；再來是今年企業獲利成長率下滑；最後是供應鏈瓶頸、勞動力短缺、碳價上漲等因素推升通膨。

然而台股相較於亞洲其他國家，今年至今的表現較為穩健，在本益比相對中性之下，長線投資的甜蜜點已經浮現。

今年以來的諸多事件造成台股大幅震盪，觀察接下來台股發展，有三大利多可以期待。第一項利多是經濟成長逐季向上。台灣2021年經濟成長率6％，2022年經濟成長率預估約4％。主計總處預估，GDP與去年同期相較可能第一季的成長率最低，但之後會逐季向上。

第二項利多，半導體產業仍是2022年焦點，尤其是第三代半導體發展。雖然近期PC、手機正面臨庫存調整，但是第三代半導體材料如碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)，具高頻、高功率、耐高溫、高電壓的特性，已廣泛應用在基地台、航太、電動車、鐵道運輸、電力系統等領域。相關產業以及公司，特別是具利基以及產業領先地位者，中長線發展依舊可期。

第三項利多，台股目前本益比約14倍，處於中性水位，投資人可伺機布局。今年以來台股相較國際主要股市來得抗跌，在本益比處於中性水位之下，投資價值浮現。建議可從短期受影響、但長期趨勢往上的類股著手，例如產能、訂單狀況受惠需求強勁的晶圓代工與ABF基板等。

詹祖光指出，值得注意的是，隨著國際油價大漲帶來的通膨疑慮攀升，台股第二季也可能面臨三大風險。

第一個風險是聯準會的貨幣政策退場。聯準會自3月結束購債後，目前市場較多數共識為預期今年可能總計升息9～11碼(統計至4月5日)。要注意的是10年期債殖利率是否急升或是平坦化、甚至已經與2年期殖利率出現倒掛現象，恐在經濟真正衰退之前，股市會出現賣壓。

第二個風險是企業今年獲利成長率下滑。從一些數據看來，面板廠庫存偏高、PC的庫存也攀升，半導體的產能擴充也有限，需要繼續關注重點企業接下來的表現、是否出現警訊。

第三個風險是不斷推升的通膨。供應鏈瓶頸、勞動力短缺加上碳價上漲，高通膨影響民眾消費能力，尤其若干企業不能將較高的成本轉嫁，獲利恐被壓縮，進而衝擊企業獲利能力。

詹祖光指出，隨著三大利多與風險共存，預期2022年的成長並非全面性，指數可能為區間盤整格局。然今年以來台股表現在亞洲國家中相對抗跌，第二季台股修正壓力雖大，在長期趨勢不變且高殖利率的支撐力道之下，後市仍然可以樂觀。