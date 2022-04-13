受到美國升息影響，外資瘋狂提款權值股，台股波動加劇。金管會主委黃天牧表示，台股較其他股市抗跌，且目前殖利率近4%，比美國10年期公債殖利率2.7％有吸引力；此話一出，讓網友炸鍋，「陽明15趴一樣沒人要買 沒看到嗎」、「股票要填權息，才算是你的」、「美元回流 順道割世界各地的韭菜」。

投資人擔憂通膨持續飆升和聯準會激進緊縮貨幣政策，可能拖累經濟成長腳步，美國公債殖利率近期不斷攀高，周一（11日）10年期美債殖利率跳升至2.8％，續創3年新高。

美債殖利率衝高，外資熱錢撤退，拖累台股4月跌跌不休，12日加權指數下跌57點、收在16990點，跌破萬七大關。

黃天牧日前對投資人信心喊話，認為台股大盤年初至四月八日，只跌5.13％，較其他主要市場抗跌。他說，目前台股現金殖利率為3.84%，加股票股利為3.96%，台股殖利率接近4%水準，比起美國10年期公債殖利率2.7%有吸引力；去年上市櫃公司稅前盈餘達5.2兆元，也是創歷史新高；今年3月出口達435億美元，連21紅，年增逾2成，基本面相當好。

台股現金殖利率近4%比美債2.7%還要高，這番說法引發網友熱烈討論，多數人一面倒不贊同，「殖利率就是挖自己身上的肉煮來吃，外資會這麽蠢被騙嗎？」、「美債無風險資產突破3.5%時 你台股風險性資產還有吸引力？」、「這個金管會蒸蚌」、「跟外資小兒說啊！」、「每次金管會喊話那天就是跌最深那天」、「叫外資別賣失效了 換叫散戶進去住套房」、「如果往下一直跌殖利率會愈來愈高...XD」。

還有網友表示，今年講殖利率不太靠譜，因為今年填息難度可能不低，「殖利率要適用 1.填息速度快 2.股價每年穩定成長」、「賭場莊家跟你講他那邊中獎率比較高 歐印了!」、「所得稅+二代健保=政府穩贏」、「一月買了一堆美元 現在全漲 賺爛」、「台股左手換右手還要課稅」。