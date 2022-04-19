4月邁入第2季，如何看待台股後市？國泰投信董事長張錫認為，台股最壞的狀況已過去，第二季是找買點的絕佳時機。2大機會點加深他樂觀看待本季台股行情，一是台灣企業體質強韌，3月底逾1,700家台灣上市櫃公司揭露去年財報，受益於半導體需求暢旺、運價與報價走揚，以及全球資本市場大好，整體上市櫃公司全年稅後純益逼近新台幣4.3兆元，年增73%，締造史上最佳成績單。二是台股殖利率吸睛，企業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，目前估算今年台股整體配息至少2.6兆元，平均現金殖利率將有機會超過5%，可望居全球之冠，這將使內資續擁，同時吸引外資回購台股。

台股偏多行情依舊可期，但受俄烏、通膨、疫情干擾，投資人是既期待又怕受傷害，如何步步為營？國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇認為，台積電法說釋利多，展望第2季有望挑戰連續7季創新高，有助於台股尤其半導體、科技股人氣歸隊；觀察目前台股本益比(至3月底)約12.7倍，與過去10年平均14.8倍相比，可看出台股評價面已來到相對低點，也就是說台股下檔有強韌支撐；至於看好的產業族群，疫情、戰事、油價高漲等擴大了5G、半導體、低軌衛星、電動車等科技應用與新商機，台廠也將在美國政府投入650億美元的寬頻大基建計畫中扮演關鍵要角，而這樣的趨勢在後疫時期將更火熱，故台灣半導體、電動車、5G等新科技產業鏈，獲利將持續強勁成長。