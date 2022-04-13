台股今由台積電(2330)及聯發科(2454)2大權值股帶動大盤反彈逾300點，收復「萬七」大關。而在新台幣匯價方面，台北外匯經紀公司開盤匯價29.17元，貶值2.5分；而隨著台股突破「萬七」站回5日線，新台幣匯價也在10:45~11點的交易區間內升破29元，來到28.98，強升1.65角。

今早亞幣中，韓元、星幣、泰銖、馬幣及新台幣兌美元均呈現回升。在亞幣回升，及美元回吐部分漲幅下，新台幣匯價今天可望終止連 7 貶的頹勢。

美國周二公布3月消費者物價指數(CPI)年增8.5%，續創40年新高，不過，排除能源和食品成本後，核心CP 年增率為6.5%，略低於預期，月增0.3%，增幅為去年9月以來最小。

中信銀分析，美國經歷了去（2021年）年高經濟成長的復甦期，根據美國製造業採購經理人指數（Purchasing Managers Index, PMI）顯示進入高位放緩的小週期，但仍高於50以上景氣擴張區間，另一方面美國職缺需求仍高於實際就業人數，就業市場短期不至於反轉，上述兩大經濟指標說明，美國今（2022年）年景氣處於穩定成長的中期經濟復甦週期（Mid-cycle）。