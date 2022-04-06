大立光(3008)將於4月14日舉行法說會，公布第1季財報，由於客戶需求不佳，大立光(3008)表示，4月看起來會比3月差，大立光今天股價下跌4.57%，以1775元作收，失守1800元關卡，創下2014年4月14日當週以來新低。

工作天數恢復正常，且蘋果iPhone SE新機上市，大立光3月合併營收回升至37.56億元，月增44%，年減6.34%，累計第1季合併營收為101.32億元，季減22.37%，年減14.27%，為2019年第1季以來單季新低。

大立光將於4月14日舉行法說會，公布第1季財報並說明第2季展望，近期大陸本土新冠肺炎疫情延燒，衝擊智慧型手機市場需求，連帶也影響大立光第2季營運，由於客戶需求不佳，大立光表示，4月看起來會比3月差。

美系外資最新報告雖然看好鏡頭規格升級驅動下對大立光長期樂觀看法，維持大立光「買進」評等，但將大立光2022年第1季/2022年/2023年NP(淨利)下調8%/8%/3%，以反應毛利率降低，目標價由2890元下調至2560元。