台達電(2308)第1季合併營收825.38億元，創下單季歷史次高，台達電表示，只要上海及昆山封城停工不超過1個月，第2季比第1季好不難，儘管美系外資維持台達電「建議買進」評等，但受到台股探底及外資連兩天賣超影響，台達電今天股價收低。

伺服器/資料中心、電動車、樓宇自動化(BA)、被動元件及網通等需求暢旺，台達電3月合併營收攀升至306.48億元，月增20%，年增13%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收825.38億元，年增13.87%，為單季歷史次高。

為抑制華東地區疫情，上海及昆山相繼封城停工，對電子產業生產及物流造成影響，台達電也因供應商停工略受影響，不過大陸國務院聯防聯控機制11日晚印發通知，嚴禁擅自阻斷或關閉高速或普通公路，且不得隨意限制貨車及駕駛通行，上海亦緩步分區放鬆管制，華東當地廠商認為，上海及昆山封城至5月1日的機率已降低。

台達電表示，若封城停工不超過1個月，可以在5月及6月趕工補回，第2季比第1季好不難。

美系外資表示，台達電3月營收比我們預期好，且第2季訂單保持強勁，但須注意長江三角洲地區新冠肺炎疫情管控措施，維持台達電「建議買進」評等，目標價為303元。

儘管台達電今天因外資連兩天賣超收低，失守250元關卡，但投信自3月28日至今天天買超台達電，累計共買超台達電2769張，成為台達電股價重要支柱。