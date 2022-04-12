嘉義市111學年度公立及非營利幼兒園新生登記於4月15至16日辦理，有7所幼兒園擴大增設9班幼幼班，名額增加142名，總計17班預定招收270名，去年幼幼班優先入學的弱勢生約有21％，因而有高姓家長認為一般生要登記上理想的幼兒園仍要祈求好運。

市府教育處表示，110學年度幼幼班共8班，招收128名2歲幼幼生，有269人登記，供不應求，為回應家長對幼幼班的需求，111學年度擴大增設幼幼9班，增加142個名額，因而共有17班幼幼班，預計招收270名幼幼生，每名幼生限定登記1家。

市府教育處長林立生指出，新學年有復國幼兒園、世賢附幼、林森附幼、民族附幼、大同附幼、精忠附幼及小橘子非營利幼兒園等7園增班增額招生，讓家長更有機會送孩子上公幼，安心工作。

依市府統計110學年度幼幼班優先入學的弱勢生占約21％，剩餘不到8成釋出給一般幼兒登記，超額則抽籤。高姓家長認為公幼仍搶手，想進入理想幼兒園還是要靠幾分運氣。

林立生表示，今年首度啟用新生線上登記系統，以「線上登記為主、現場登記為輔」，提供家長便利、多元的作業手續，家長在家即可操作，不熟悉線上作業的家長可到現場由人員協助登記，各公幼及非營利幼兒園將於4月22日至4月29日間辦理公開抽籤。

另外，市府教育處辦理111學年度國小新生招生作業，入學通知單已於4月7日由里幹事發送完畢，各校預定4月15、16日辦理報到，今年小一新生預估有2616人，興嘉、文雅、港坪、嘉大附小、精忠等5間國小有名額總量管制。