全台百貨通路市占第一的家電通路商集雅社(2937)第1季合併營收為9.06億元，創下歷年同期新高，集雅社總經理蘇在基表示，今年營運可望維持去年兩位數成長，再創歷年新高。

台灣房市這兩年來熱度不減，根據六都地政局所公布的資料顯示，今年Q1六都移轉棟數為6.49萬棟，相較去年同期成長4%，更創下11年來新高；入住新房同步添購新家電，而這也使得家電需求量逐年攀升。

由於房市熱度不減，帶動家電出貨暢旺，且今年第1季較去年同期增加10個營運據點，集雅社3月合併營收2.77億元，年增40.69%，為歷年同月新高；累計第1季合併營收9.06億元，年增25.37%。

蘇在基表示，除了房市火熱帶動業績成長外，節能家電補助也是關鍵因素之一；降低碳排這幾年已成為全球先進國家致力的目標，國發會日前也公布台灣淨零碳排路徑，不僅要提升再生能源、改變運輸方式，也要從民眾每日所需的家電用品著手改善；行政院規畫將在2030年前編列9000億元預算執行相關措施，其中節能與鍋爐汰換部分就佔了1280億元；而去年財政部也延長節能家電補助方案到2023年6月14日，民眾凡購買能源效率分級第1、2級的新電冰箱，冷暖氣機，每台最高可補助2000元，除濕機每台最高則可補助1200元，集雅社也與各家電大廠洽談，除了政府補助外，更是祭出獨家優惠方案，要和民眾一起為永續環境而努力。

由於母親節通常都是百貨公司重視的大檔期，4月21日到5月8日集雅社也推出百款家電滿萬送千的活動，此外，更結合了VIVI Spa、健身工廠等業者推出獨家好康優惠送，希望藉此締造更亮麗的營運表現。