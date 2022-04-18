產險業者提醒民眾要小心 「防疫險」有詐騙網站！ 17:262022/04/18 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明台產險發現近期不明人士以偽造明台網路投保防疫險網址進行詐騙，民眾於投保時請確認係於是否為明台產險公司網投網站進行（https://www.msig-mingtai.com.tw/MobileWeb）。 明台產險也提醒民眾切勿點選或操作其他不明網址，以避免個資外洩或權益受損。若有任何疑慮，民眾可洽該公司客服專線（0800-528-528）確認或連繫165反詐騙專線。 高雄警陷「快篩送八大」紛爭 市府將撥經費投保防疫險 下架、改版、線上分流 把控防疫保單 產險3招因應 #明台產險 #提醒民眾 #防疫險 #網址 #確認 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 品保協會公布 4／22起參團 旅行社及旅客注意事項 13:332022/04/16 財經 搭疫情哏騙個資 民眾驚：怎麼防 04:102022/04/10 生活新聞 專家傳真－STM第二季漲價效應 確認車用晶片荒尚未落幕 04:102022/04/15 專題周報 輕症在宅照護 防疫險理賠擬從寬 04:102022/04/12 財經焦點 2022誰來做老大》花蓮縣長 Kolas選花蓮縣長民進黨全代會最快7月確認 04:102022/04/14 政治要聞 頭條揭密》與病毒共存 預備應對Omicron死亡人數超過所有毒株 03:462022/04/09 政治 慰留期滿 王文淵辭定了 工總最快8日確認 04:102022/04/07 財經要聞 常網購的人要小心！金門地區又出現詐騙包裹 10:062022/04/14 社會 香港主權評等AA- 惠譽信評確認 19:552022/04/08 財經 基隆市持續公布確診者足跡 提醒民眾及早因應 16:502022/04/15 生活 疫情當前不戴口罩KTV歡唱 5名年輕人遭警方依法舉發 13:542022/04/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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