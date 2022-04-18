明台產險發現近期不明人士以偽造明台網路投保防疫險網址進行詐騙，民眾於投保時請確認係於是否為明台產險公司網投網站進行（https://www.msig-mingtai.com.tw/MobileWeb）。 明台產險也提醒民眾切勿點選或操作其他不明網址，以避免個資外洩或權益受損。若有任何疑慮，民眾可洽該公司客服專線（0800-528-528）確認或連繫165反詐騙專線。