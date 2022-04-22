櫃買中心22日表示，為協助企業落實ESG理念，建置衍生性金融商品成交確認系統，提供企業以無紙化、電子化方式辦理衍生性金融商品成交確認作業，除了有助企業提升作業效率與正確性，亦有助企業透過節約資源，保護環境，達成環境永續發展的目標。櫃買中心衍生性金融商品成交確認系統於111年4月25日正式上線。

現行金融機構與客戶從事店頭衍生性金融商品交易後，多以人工方式辦理成交確認，金融機構需先印製紙本成交確認書，一式兩份，經雙方簽署或用印後各執一份。過程中耗費大量人工印製、核對、郵寄、催收、校閱及歸檔等作業時間與成本，實為有待解決的作業痛點。

櫃買中心表示，衍生性金融商品成交確認系統提供企業免費透過該電子平台，輕易與金融機構完成繁複的成交確認作業，除了提高交易效率、降低交易風險外，並透過無紙化減少紙本、郵寄等作業成本，協助交易雙方落實環境保護與永續發展。

櫃買中心期盼藉由衍生性金融商品成交確認系統之建置，能為金融機構及其客戶提供更便捷有效率之作業模式，也為店頭衍生性金融商品市場帶來電子化及數位化之加值服務，無紙化作業善盡環保責任，希望金融機構與客戶能多加利用，發揮市場效益，共創友善環境。