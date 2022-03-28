烏俄戰事不停，大陸疫情爆發，全球經濟拉警報，美系外資也針對半導體個股出具最新研究報告，點名加碼以及劣於大盤的個股名單，台積電(2454)仍為首選，但將聯發科(2454)目標價降到1280元。

根據中國工信部資料顯示，智慧型手機產業拉警報，2月手機總量仍年減32%，OEM廠商更加謹慎對於零組件下單的預測。

美系外資表示，反映智慧機庫存修正拉長，加上PC半導體也開始出現砍單情況，半導體晶圓端庫存修正開始，預期第二季恐見砍單，下修聯發科(2454)、力積電(6770)目標價，聯發科從1380元降到1280元，57元降到53元。

美系外資認為，最近PC OEM廠，因擔憂終端需求和加密貨幣挖礦放緩，對於PC通路庫存管控更壓嚴格，更降低第二度對PC圖形處理器和SSD記憶體的預估量約20%，也因此，美系外資團隊已調降PC相關半導體如網通晶片廠瑞昱(2379)、慧榮等。不僅如此，外資也針對記憶體族群提出最新看法，認為PC DRAM合約價格將在今年第2季走跌，故重申南亞科(2408)劣於大盤表現評等，PC DRAM合約價格將在今年第2季走跌。

最後，美系外資針對台股半導體產業列出加碼以及劣於大盤的個股名單，台積電(2454)仍為首選，加碼世芯-KY(3661)、環球晶(6488)、信驊(5274)，劣於大盤表現個股分別為聯詠(3034)、南亞科(2408)、穩懋(3105)、矽力-KY(6415)、宏捷科(8086)。