在主要權值股領跌下，台股22日開低多於盤下震盪，各類股漲跌互見，大盤終場小跌0.65點收17,559.71點。

台指期上漲29點至17,520點。價差方面，台指期逆價差縮至37.71點，電子期逆價差縮至2.79點，金融期轉為正價差0.17點。

現貨部分，三大法人買超15.82億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少972口至3,240口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,399口至12,992口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,002口至1,204口。

永豐期貨指出，從權值股來看，台積電、聯電、聯發科等電子權值股無力撐盤，跌幅均不到1％，化工族群逆勢走揚，三福化、東鹼、中華化同步攻上漲停，鋼鐵族群延續21日漲勢，春源漲逾半根漲停，新鋼、千興、世紀鋼漲幅約2～3％。

航運股賣壓沉重，航空雙雄華航、長榮航分別下跌3.74％、2.57％。整體來看，大盤上方目前臨近3月7日空方缺口反壓，加上成交量連兩日縮至3,000億以下水準，短線缺乏上攻動能，短期台股呈現區間震盪可能性較大。