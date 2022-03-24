台股加權指數24日開低在17,711.71點，權王台積電（2330）開低在587元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）走弱，資金在鋼鐵、電器電纜、觀光、其他電子等類股零星點火，台股早盤跌幅擴大，下跌90點。

美股23日下跌逾1％，因俄烏戰爭持續、油價上漲逾5％、通膨擔憂，以及聯準會立場更趨鷹派等因素攪動市場的影響。

道瓊工業平均指數3月23日終場下跌1.29％（448.96點）、收34,358.50點。

那斯達克指數下跌1.32％（186.21點）、收13,922.60點。費城半導體指數下跌2.48％（85.53點）、收3,360.32點。

統一投顧指出，俄烏談判遲遲未有進展，西方對俄羅斯的經濟制裁，造成通膨擔憂增溫。聯準會主席鮑爾強烈暗示，5月利率會議很可能升息2碼後，多位聯準會官員加入附和的行列，聯準會態度轉鷹。

台股延續反彈行情，站穩月均線之上，但季線反壓在上，近期指數預期會在月線及季線之間震盪，若通膨居高不下，仍要留意聯準會加速緊縮及企業下修財測的風險。

統一投顧維持謹慎選股，短打操作建議，選股以航運、記憶體、PCB、Server概念、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。