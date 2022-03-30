俄烏和談有望，歐美股聞風上漲，台股加權指數30日開在17,572.90點，權王台積電（2330）股價開盤跳漲，開在599元，較29日大漲10元，挑戰600元關卡，半導體族群成為反彈重點，早盤電子指數上漲逾1％，成交比重拉升到58％，台股指數漲幅擴大，上漲逾百點。

受到烏克蘭、俄羅斯最新一輪停火談判似有建樹的消息激勵，美國四大指數全面跳高，無視美國2年、10年期公債的殖利率曲線倒掛現象。值得注意的是，標普500指數已走出修正陰影。

道瓊工業平均指數3月29日終場上漲0.97％（338.3點）、收35,294.19點，創2月9日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲1.84％（264.73點）、收14,619.64點，創1月14日以來收盤新高。費城半導體指數上漲2.21％（78.41點）、收3,625.58點，創2月9日以來收盤新高。

第一金投顧指出，俄烏談判露曙光，但通膨仍高，全球總體經濟面臨高度不確定性，且疫情紅利消退下，全球消費需求有降溫跡象，電子產業庫存調整風雨欲來，現有本疫情和上海疫情擾亂，市場信心脆弱，建議投資人短線宜觀望，或是可關注較佳的抗通膨概念股、第三代半導體概念股族群。