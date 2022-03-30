櫃買中心30日表示，配合上櫃公司110年度財報公告，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，4月7日及8日接續推出「櫃買特色」及「電子零組件」等豐富主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍觀看。

櫃買中心表示，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，4月7日（下週四）將邀請在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別為專業影音設備設計研發廠商西柏（3541）、感測與監控專業系統整合廠商三聯（5493）、及液晶顯示器及模組製造廠商久正（6167）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心另指出，櫃買市場最大族群為電子產業，4月8日（下週五）特別安排「電子零組件」主題，邀請SMD晶片電感廠商千如（3236）、專業電感廠商臺慶科（3357）、以及陶瓷粉末及利基型元件廠商信昌電（6173）等3家公司經營團隊，線上直播說明業績資訊。

本系列業績發表會主題豐富，後續還有「半導體」、「半導體應用」及「富櫃200」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。

各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看，可上櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。