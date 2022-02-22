集團第三家獲利突破半個股本 信昌電EPS達6.67元 16:592022/02/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信昌電（6173）公布去年度財報，全年歸屬母公司業主淨利達11.43億元，年增44.5％，每股稅後純益6.67元，順利寫下年度次高紀錄；其中第四季獲利2.51億元，季減37.87％、年增38.67％，信昌電為華新科集團中，瀚宇博（5469）、精成科（6191）之後，第三家去年獲利突破半個股本的成員。 寶雅2021自結獲利EPS達18.25元 年減近13％ 《汽車股》東陽1月每股稅前賺0.2元 今年獲利有感回升 #精成科 #華新科 #瀚宇博 #信昌電 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》寶雅去年獲利年減12.81％ 每股賺18.25元 09:092022/02/22 財經 南僑自結元月每股賺0.37元 獲利年減一成 19:122022/02/21 財經 國銀海外獲利今年續增 惟香港失色 04:102022/02/19 金融．稅務 歐美股抑鬱 資金轉向新興市場 04:102022/02/22 投資理財 歷年第四高 佳邦2021年EPS達4.04元 16:002022/02/22 財經 光群雷 Q1營運不看淡 04:102022/02/20 證券．權證 《電子零件》NB帶旺＋轉投資靚 瀚宇博去年EPS7.05元 09:092022/02/22 財經 2022年獲利上調 內外資點名2檔 22:492022/02/20 財經 東協股市基期低 長線有錢力 04:102022/02/22 投資理財 面板雙虎獲利亮警訊 下一仗不能再輸了 11:202022/02/19 財經 亂市勤耕耘 農夫精神法微笑收割 04:102022/02/21 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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