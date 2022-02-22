信昌電（6173）公布去年度財報，全年歸屬母公司業主淨利達11.43億元，年增44.5％，每股稅後純益6.67元，順利寫下年度次高紀錄；其中第四季獲利2.51億元，季減37.87％、年增38.67％，信昌電為華新科集團中，瀚宇博（5469）、精成科（6191）之後，第三家去年獲利突破半個股本的成員。

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