廷鑫(2358)受惠鋁合金及皮件業績出色，2021全年營收25.2億元，成長31.34％，公司持續優化產品組合，及因應國際鋁價調漲鋁合金產品報價與加工費，平均毛利率大幅提高4.11個百分點至13.86％，帶動歸屬母公司稅後淨利成長1282.20％至1.44億元，獲利成長幅度遠超過營收，EPS1.29元，營收、獲利、EPS三者皆創歷史新高紀錄。

廷鑫董事會同時通過110年度盈餘分配案，將配發現金股利0.3元，為歷年來配息最高的年度。

鋁合金業務占廷鑫營收比重約8成，近二年成功轉型以工業應用為主，受惠自行車、汽車及太陽能等下游需求強勁，產能幾近全年度皆滿載，且將代工比重提高至7成，降低鋁價波動風險並提高毛利率，襄助廷鑫近年整體業務的平均毛利率顯著跳升，2021年毛利率達13.86％，較前一年大增4.11個百分點。由於下游工業需求持續強勁，且國際鋁價近期再創高，廷鑫的鋁合金棒及代工接單維持滿載至第三季，並有繼續漲價空間，毛利率可望再拉高，帶動今年公司營收及獲利成長。

皮件業務主要為國際精品品牌Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson代工生產皮革飾品，受惠美國消費市場回溫，廷鑫增加代工品牌，出貨量大幅成長，去年皮件事業部營收4.8億元，成長幅度達119％。由於廷鑫代工品牌持續增加，目前訂單的出貨排程已排至第三季，且下半年可望再增加新的代工客戶，皮件業務繼續高度成長可期。

廷鑫兩大業務今年市場需求持續熱絡，其中，鋁合金業務產能滿載的情況下，鋁合金棒及代工價仍將適時隨國際鋁價調漲，高附加價值的新產品鋁合金盤元也在今年進入量產，將是公司獲利進一步跳升的重要動力。