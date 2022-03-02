俄烏大戰引爆農糧通膨，小麥、棕櫚油價格失控，國內油脂、烘焙廠叫苦連天，直呼太離譜了！由於產品漲價速度跟不上成本飆升，包括福壽（1219）、福懋油（1225）、南僑（1702）、聯華（1229）等相關食品廠，短期獲利將面臨極大考驗。

食品業者表示，照理說農糧價格有一定的Cycle（循環），上上下下，但這兩個月實在太離譜，幾乎每天都創歷史新高。由於俄烏大戰爆發，包括黃小玉、棕櫚油、糖、奶油等各式食品原料全面齊漲，漲幅不是幾趴、而是翻倍漲，根本沒人受得了。

他說，現在已經不是產品漲不漲價的問題，這一波就算政府想要凍漲也凍不住。最近的原物料價格漲得又急又猛，幾乎是一日三市，就算產品價格每天調漲，都還不見得跟得上成本飆升的速度，成本沒辦法完全轉嫁，一定會有落差，包括油脂、烘焙廠等，短期獲利將面臨極大考驗。

由於俄羅斯、烏克蘭都是農產大國，戰事爆發，嚴重打亂全球農糧供應，加上市場預期心理，周三美國小麥期貨價格已經飆破每蒲式耳10美元，直逼2008年的歷史天價，短短兩周波段漲幅超過25％。

棕櫚油價格更是飆速，周二吉隆坡棕櫚油現貨價格再衝破8000馬幣大關，短短兩周波段漲幅直逼四成，續創歷史新高，這個數字比起2019年價格僅2000多馬幣，足足漲了快3倍。

食品業者私下表示，不論麵包、泡麵、饅頭，通通都要用到麵粉、棕櫚油等，成本漲成這樣，終端的烘焙業者、餐飲業者終究得漲價，接下來10元的低價麵包不可能存在，消費者恐怕要有勒緊褲帶的心理準備。

福壽董事長洪堯昆表示，接下來觀察重點在於俄烏大戰要拖多久？會速戰速決或長期抗戰，將影響國際原物料的價格走勢。

食品業者說，食品原料有存放期限，久了會酸敗，而且油槽、穀倉等儲存空間有限，想要堆更多原料也沒辦法，俄烏大戰時間一旦拖長，等低價庫存用完，以現在直上天際的原料價格，根本沒人吃得消。