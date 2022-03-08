受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，市調機構IDC預計俄羅斯和烏克蘭的ICT支出將急劇下降並緩慢復甦，雖然俄、烏加起來僅占歐洲所有ICT支出5.5%、全球1%，比重不高，但烏俄危機卻可能在貿易、供應鏈、資本流動和能源價格的等方面影響全球經濟，且可能對區域和全球ICT市場產生負面影響。

IDC認為，衝突已經停止了烏克蘭的商業營運，而俄羅斯經濟正在感受到西方制裁的初期影響，將嚴重影響兩國的科技支出，預計2022年當地市場需求將出現雙位數的萎縮，與此同時，西歐國家的科技支出可能會增加，部分原因是國防和安全分配的擴大。

石油價格在俄烏危機開始後飆升，IDC認為，烏克蘭衝突的緊張局勢將對能源價格和供應安全產生廣泛的影響，特別是對於已經感受到價格指數的連鎖效應某些歐洲國家而言。大多數國家需要迅速重新評估其近期能源計劃，同時加快努力減少對碳基能源的依賴。

IDC指出俄烏危機也導致兩國的基礎設施可能被迫搬遷，已有100多家跨國企業在烏克蘭建立了子公司，還有更多公司在俄羅斯開展業務，衝突已經使烏克蘭數以萬計的開發人員流離失所，並導致不少企業暫停在俄羅斯的投資，企業在兩地的實物資產、人員以及未來的任何擴張計劃，都需要根據衝突重新評估。

IDC表示，迄今為止實施的金融制裁對俄羅斯的外國信貸供應提出了嚴重挑戰，同時對歐盟國家向俄羅斯發放的貸款造成了潛在的損失，如果無法獲得信貸，大多數組織將被迫在短期內暫停新技術投資，俄羅斯還遭受嚴重的現金短缺，將對消費者支出產生重大影響。

至於在供應鏈方面，IDC指出，對俄羅斯的成品和技術零件出口將受到制裁的嚴重影響，但鑒於市場規模，對西方公司的影響將相對較小，俄羅斯和烏克蘭出口的科技材料也將受到影響，特別是在半導體領域，晶圓製造中使用的氖氣、鈀和C4F6的供應將大大減少，預計這場衝突還將進一步擾亂全球供應鏈，因為貨物在兩國周圍重新改道、成本增加。

最後盧布大貶與金融制裁，使IT設備和服務的進口成本大幅提高。因此，IDC預期即使有可能付款，許多公司也拒絕將訂單運送到俄羅斯，俄羅斯本地的PC、伺服器和通訊設備製造商將無法營運，地緣政治緊張局勢也影響了整個地區的其他貨幣，包括歐元。

除了上述直接後果外，還可以預期其他近期和長期影響，包括股市波動加劇和市場投機、網路攻擊的風險和更廣泛的網路戰爭的可能性、俄羅斯和烏克蘭的創業環境受到破壞、並建立新的商業和科學聯盟，以取代那些被敵對行動而分裂的聯盟。