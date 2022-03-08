外媒定價資料顯示，倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）3個月期鎳合約價格躍升90％，突破每公噸5.5萬美元。這不僅創下歷史新高，超過2.6萬美元的漲幅更是有史以來最大的單日漲幅。市場人士分析，鎳期貨飆漲的背後正是來自大陸的瘋狂買進。

FX168財經8日報導，中國期貨有限公司分析師王延慶（音譯）說，大陸投資者看多鎳價前景，正在上海期貨交易所大舉買入鎳。受俄烏衝突影響，市場也憂心鎳供應可能出現問題，帶動鎳價近日上漲。

美國地質調查局（US Geological Survey）的資料顯示，俄羅斯是全球第三大鎳生產國，約三分之二的鎳產量被用於製造不鏽鋼。在不斷增長的電動汽車電池市場中，鎳也是關鍵。

標普全球市場情報援引貿易資料公司磐聚網（Panjiva）的數據稱，2021年第四季，俄羅斯的諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）生產了62,736噸鎳，是世界上生產鎳最多的公司。