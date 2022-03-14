全球物價上漲壓力俱增，潛在通膨隱憂愈來愈明顯，帶動全球住宅價格持續攀升，尤其豪宅更顯著。據瑞普萊坊今（14）日公布最新的「全球豪宅指數」，杜拜豪宅年漲44.4％稱王，瘋創漲幅紀錄，至於台北，豪宅指數持穩，年增18.9％，漲幅排名全球第六、亞洲第二。

國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）今天發表2021年第四季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），結果顯示，全球主要46個城市中，2021年Q4有38個的城市，豪宅價格上揚，平均年增率為9.8％。

其中台北市，單季價格上漲3.5％，累計全年漲幅達18.9％，漲幅排名亞洲第二高。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台北市豪宅在2021年Q4交易筆數，表現亮眼，這些豪宅大多還是在預售階段，其中蛋黃區成交最多筆數的豪宅，為「璞永敦仰」，因其位於敦化北路林蔭大道首排，景觀視野極佳，加上為知名豪宅品牌建商推案，預售階段即吸引頂尖客入手。

至於蛋白區，則是南港指標案「世界明珠」預售交易量最大。

「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定或成交總價前5%的豪宅價格表現，近年來已然成為頂級不動產的重要關注指標。

研究報告指出，全球主要46個城市中，豪宅價格平均年增率為9.8％，超車Q2已經跌破眼鏡的9.5%紀錄。

不過，都柏林、曼谷、里斯本、法蘭克福跌價；維也納、德里、吉隆坡、馬尼拉，則表現持平。

至於杜拜，擠下邁阿密，以年漲44.4％，一舉竄升為單季漲幅之冠。

邁阿密本季則從冠軍降到季軍，但即便退居季軍，年增率仍有28.2%，而首爾、多倫多也都有超過20%的漲幅。

萊坊國際住宅部主管Kate Everett-Allen分析，由於豪宅庫存短缺、超低利率及彈性工作方式盛行，刺激2021全球豪宅市場表現。以本季冠軍杜拜為例，受惠於油價飆漲，疫苗計畫、開放的簽證措施，帶動豪宅價格大躍升。韓國總統大選結果出爐，保守派尹錫悅當選為新任總統，其對於房市政策主張以「市場導向」為原則，將放寬房地產法規、減稅，並新增250萬戶住宅供給量，因此預期亞洲表現第一的首爾豪宅交投仍熱。