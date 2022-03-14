俄烏恢復和談讓外界期待戰爭可望結束，減緩工業金屬供應中斷憂慮。LME鋁三個月期貨價14日盤中每公噸下跌1.1％報3,446美元，三個月期銅下跌1.6％報10,024美元。鎳仍暫停交易。

全球7％鋁、7％鎳和約3.5％銅來自俄羅斯。印度財經網Equitymaster研究部主管Vijay L Bhambwani說，只要俄烏繼續和談，都能緩和市場緊張情緒。