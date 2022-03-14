俄烏和談 鋁銅下跌、鎳仍暫停交易 21:022022/03/14 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏恢復和談讓外界期待戰爭可望結束，減緩工業金屬供應中斷憂慮。LME鋁三個月期貨價14日盤中每公噸下跌1.1％報3,446美元，三個月期銅下跌1.6％報10,024美元。鎳仍暫停交易。 全球7％鋁、7％鎳和約3.5％銅來自俄羅斯。印度財經網Equitymaster研究部主管Vijay L Bhambwani說，只要俄烏繼續和談，都能緩和市場緊張情緒。 《國際金融》寄望俄烏談判 歐股早市續揚 《日股》旅遊、汽車股漲 日經收高 #全球 #俄烏 #和談 #暫停交易 #三個月期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球豪宅漲不停 台北年增18.9％排亞洲第二 14:532022/03/14 財經 台灣國際水週 5／31前報名享優惠 04:102022/03/14 產業特刊 全球純網保新創 被併購遠多於IPO 04:102022/03/14 金融．稅務 《國際金融》IMF：俄債恐違約 不致全球金融危機 09:282022/03/14 財經 抓對主題賺很大！境外環球股票基金前十強近一年漲逾7％ 18:022022/03/14 財經 《金融》俄烏對台影響 央行：通膨壓力勝金融曝險衝擊 11:582022/03/14 財經 恐慌指數飆升 ESG ETF穩穩買 13:562022/03/14 財經 俄烏戰爭最糟狀況 龔明鑫：估物價上漲率2.5％ 12:212022/03/14 財經 不斷更新》俄烏第四輪談判難產 烏克蘭代表點出「關鍵問題」 18:222022/03/14 國際 俄烏戰火燒 投資人最愛這兩類基金 12:432022/03/14 財經 RCEP簽訂及FDI流入帶動長線看俏 越股雙利多 震盪趁機卡位 04:102022/03/14 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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